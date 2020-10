tmwradio Di Marzio: "Inter, spero di rivedere Eriksen titolare ma nel 3-5-2 è sacrificato"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Eriksen dal ritiro della Nazionale dice che vuole giocare. Che farà Conte?

"In emergenza, perché no? Deve necessariamente farlo giocare. Se poi in condizioni normali non lo fa giocare, è perché ancora non si è adattato al calcio italiano. Nel 3-5-2 uno come lui è sacrificato. E allora mi chiedo il perché sia stato preso. Ora spero che possa dimostrare tutto il suo valore".

Quanto addolora vedere episodi come quelli che hanno coinvolto Chiesa e il fratello?

"Quello che è successo al fratello di Chiesa è intollerabile. E' un comportamento da stigmatizzare. Oggi i giocatori bandiera come Totti, Maldini, Baresi, D'Amico, non ci sono più".

La piazza si aspettava un altro atteggiamento da Chiesa:

"Vero ma non è mai stato neanche troppo amato dalla tifoseria. Non è stato come Baggio. Il giocatore oggi è un professionista puro. Ormai oggi i procuratori prendono percentuali dai trasferimenti e allora perché non dobbiamo aspettarci che certi trasferimenti non ci siano?".

Degli svincolati prenderebbe qualcuno?

"Sturridge. Lo conosco molto bene, sia come uomo che come giocatore. E' scattante e con un ottimo fisico".