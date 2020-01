TMW RADIO - Di Marzio: "Lazio, sfrutta il momento e vai sul mercato"

Per parlare dei temi di giornata è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Gianni Di Marzio.

Alla Roma serve un attaccante?

"Vista la fisionomia della squadra, serve un'alternativa a Dzeko. L'Inter prende Llorente come alternativa a Lukaku, ma difficilmente li trovi quelli così. Si va più su quelli rapidi, che attaccano gli spazi".

Tu lo terresti Florenzi?

​​​​​​​"Lo terrei, perché ti può sempre fare comodo. Però se deve stare lì creando malumore e sapendo che l'allenatore non ti vede, meglio andare via".

Che dici sulla Lazio? Deve muoversi sul mercato?

"La forze è, oltre a Inzaghi, è Tare. Difficilmente sbaglia i giocatori. Va sempre lui a vederli. Fa tutto di nascosto ma porta sempre a casa ottimi giocatori. Le alternative ci sono, ma nel momento in cui vuoi realizzare un sogno, devi comprare. In questo momento dovrebbe fare un sacrificio e trovare due alternative di qualità. Deve sfruttare il momento, visto cosa stanno facendo Juventus e Inter, che sono lì".

Cosa pensi del momento di Matuidi?

"Matuidi in questo periodo non è in forma, però è sempre un giocatore che in mezzo al campo fa sentire la sua presenza. a destra e sinistre hai Pjanic e Matuidi che devono essere i polmoni di questa Juve, ma tenendo Dybala dietro Higuain e Ronaldo, liberi il terzino sinistro avversario. Sono venuti meno sugli esterni nell'ultima gara. Sarri ha sbagliato in questo caso. Ma non è Matuidi il problema ora".