A Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gianni Di Marzio per parlare del prossimo turno di Serie A.

Su Ancelotti e il modulo del Napoli

"Lo scorso anno il 90% ha giocato con il 4-4-2, in fase di non possesso ci sono dei movimenti in campo che ti condizionano. Dipende dai giocatori e dalle loro caratteristiche".

Sulla partite con Samp e Liverpool

"Mi aspetto un po' di turnover, visto che ci sono state le Nazionali. Per l'allenatore è molto più importante il Liverpool che la Samp, che comunque non va presa con sufficienza. Con il Liverpool mi aspetto Lozano, Callejon, un 4-3-3 e un Maksimovic in difesa insieme a Koulibaly. Il Liverpool ha tre attaccanti forti e questa mossa gli riuscì lo scorso anno".