tmwradio Di Marzio: "Scontro Lega-Aic, serve abbassare i toni e usare il buonsenso"

Mister Gianni Di Marzio è intervenuto durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare dei temi del momento.

Si spinge per la fine della stagione, da più direzioni:

"Si deve fare, in una maniera o nell'altra. Dichiararsi a favore o meno di una soluzione è prematuro, ma dobbiamo guardarci intorno. La Germania ha già ripreso, in alcuni casi. Per me la stagione va terminata, ma non a settembre, certo. Non mi piace e mi fa male la controversia Lega-calciatori. In un momento di crisi come questo, tutti dovevano abbassare i toni. Si devono usare toni meno spiacevoli e poi serve il confronto e usare il buonsenso".

Ora c'è anche il problema dei giocatori fuori Italia e che devono rientrare, osservando una quarantena:

"Il calciatore è un lavoratore subordinato. Presidenti e società sono andati oltre le proprie possibilità. Si è arrivati a cifre esagerate per gli stipendi e gli acquisti. Si devono tutti dare una regolata ora, perché è un momento difficilissimo e forse ancora non è stato percepito da tutti. Così mi fanno disamorare di un mondo in cui lavoro da anni".