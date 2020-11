tmw radio Eranio: "Milan, è giusto sognare. Ibra è ringiovanito, Sassuolo mina vagante"

vedi letture

L'ex Milan Stefano Eranio a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento dei rossoneri e non solo.

Milan da Scudetto?

"Per quello che sta facendo, per la crescita partita dopo partita, è giusto sognare. Ci sono tanti fattori. Gli infortuni, le occasioni di gioco, ma il Milan è diventata una squadra vera. Certo, mancano i rincalzi in difesa, ma ho visto una squadra quadrata che può giocarsela con tutti. Metto anche la Roma tra quelle che possono lottare per il titolo, oltre Inter e Juventus. Il Napoli rimane un'ottima squadra, ma visto anche l'approccio con il Milan non mi sembra una squadra così cresciuta".

Ibra-CR7-Lukaku, una grande sfida. Chi è il giocatore più determinante?

"Ibra perché sulla carta al Milan non davano un soldo e ora è in vetta alla classifica. Mentalità incredibile e personalità fantastica. Come corre adesso e si muove, vuol dire che ha fatto una preparazione diversa. Lo vedo ringiovanito. Ora lo stop non ci voleva, si perde una pedina fondamentale. Hanno giocato anche senza di lui e la squadra ha comunque vinto, perché ha delle certezze e forte mentalmente. E poi stanno recuperando un ottimo elemento come Rebic. Stanno crescendo Leao, Hauge, questa squadra con il morale alto può fare qualcosa d'importante anche senza Ibra".

E il Sassuolo come lo valuta?

"Può diventare pericoloso. Ci sono annate dove ti va tutto bene. Gioca spensierato e con dei talenti non da poco. L'allenatore sta facendo un ottimo lavoro. E' una mina vagante e può divertirsi. Secondo me potrà tenere fino alla fine".