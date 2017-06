TMW RADIO - Fedele: "Chi pensava a distacco Donnarumma-Raiola si ricreda"

Furio Fedele, firma de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, analizzando i principali temi relativi alla situazione del Milan: "Quello di Donanrumma sta diventando il caso dell'estate, ed assume sembianze sempre più grottesche. I tempi stringono: 3 e 4 luglio ci sono i test a Milanello, e il 5 c'è il raduno. Il suo stato d'animo è individuabile, ma mi sembra assolutamente ondivago. Il tweet non è occasionale e vuole colpire nel segno: chi pensava ad un attenuamento del rapporto tra la famiglia Donnarumma e Raiola, si è dovuto ricredere. Montella un anno fa aveva messo Musacchio e Badelj in cima alla lista dei desideri, e riemerge perché è scomparso Biglia: troppa distanza tra offerta, 12-13 milioni, e la richiesta di 18-19. A questo punto però ora serve un portiere. Conti mi piace perché fa tutta la fascia con determinazione". Per ascoltare l'intervento completo clicca sul link in calce: