TMW RADIO - Fedele: "Milan, nessun dramma. Gigio non parte a gennaio"

Ospite come di consueto del TMW Radio Night Show, il collega del Corriere dello Sport Furio Fedele ha commentato la decisione della UEFA di respingere il progetto di voluntary agreement presentato dal Milan: "Il Milan, per avere il voluntary agreement, avrebbe dovuto garantire il rifinanziamento del debito, si è scoperto oggi, con cauzione a 150 milioni di euro. Ma non è che il Milan fallisca. Dovrà passare per il settlement agreement, uno strumento usato da Inter e Roma nel 2015. L'UEFA terrà sotto controllo il Milan, ma ad esempio l'esclusione dalle coppe non è assolutamente contemplata. Non sta succedendo niente di drammatico".

Fassone ha parlato anche di Donnarumma e Raiola.

"Donnarumma dovrebbe fare pace con se stesso, l'alibi della giovane età non esiste più. È un uomo, e deve decidere cosa fare. Potrebbe partire a giugno, ma questo esula dai problemi finanziari del Milan. Per quanto riguarda la bacchettata a Raiola, mi sembra abbastanza chiara: chi pensa che Mirabelli possa parlare a titolo personale e andare contro Fassone si è fatto un'idea sbagliata. Tra Raiola e Mirabelli c'è un'antipatia di fondo che penso sia insabile, e questo confronto si è ulteriormente inasprito con la trattativa per il rinnovo di Donnarumma".

Fassone fa il direttore del traffico.

"No, fa gli interessi del Milan. Se Raiola pensa di portare via Donnarumma con 10 milioni di euro si sbaglia. A gennaio non si muove nessuno, da luglio il PSG inizierà a trattare e sarà il Milan a decidere la cifra".