TMW RADIO - Ferrante: “Torino, Filadelfia vera casa. Ora si colmi il gap”

© foto di Federico De Luca

Riapre il Filadelfia, storico stadio del Torino. Marco Ferrante, ex attaccante dei granata, ne ha parlato a TMW Radio. “Oggi è una giornata importante, il progetto doveva andare in porto alcuni anni fa ma è meglio tardi che mai. Parliamo della storia, un terreno calpestato da campioni veri. Per la tifoseria è come tornare a casa”, ha detto l'ex calciatore che ha poi proseguito: “Prima lo stadio era abbandonato e in condizioni pessime ma i tifosi, con questo recupero, adesso si sentono a casa. Era una cosa da fare in passato, ma non era mai stata fatta. Oggi si ritorna dietro con gli anni, non sarà più come prima ma la vera casa dei tifosi granata esiste di nuovo”.

La stagione, tutto sommato, è stata deludente. “Il Toro oggi è una squadra importante ma non ancora attrezzata per l'Europa, nonostante un buon portiere e il vice capocannoniere della A. Ci sono limiti, soprattutto in difesa, per ambire a qualcosa di importante”.

Cosa serve al Torino per colmare il gap? “E' bello ricordare il passato, ma il gap con le prime della classe è ampio. Servono investimenti importanti e mirati, bisogna tornare a lavorare col settore giovanile”.