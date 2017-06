TMW RADIO - Germania U21, Kuntz: "Impariamo da questa sfida"

Fonte: Dall'inviato Simone Lorini

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct della Germania Under 21 Stefan Kuntz ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro i pari età dell’Italia. Ecco quanto raccolto dall’inviato di TMW Radio: “Non sono soddisfatto della partita. Nel primo tempo abbiamo giocato abbastanza bene, credo che a tratti siamo stati anche migliori dei nostri avversari. Prima della partita avevo detto che sarebbe stata una partita molto difficile per i miei calciatori e lo è stata. I calciatori devono imparare da questa partita, i giocatori devono andare in questa direzione. Abbiamo centrato comunque il nostro obiettivo, che era la semifinale. Era una sfida difficile dal punto di vista fisico e mentale, ora dobbiamo ripartire da questa partita, servirà da lezione alla squadra. È un torneo molto importante e interessante, una grande esperienza per i calciatori”