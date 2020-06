tmwradio Incocciati: "Serie A, senza costrizioni i giocatori non sarebbero tornati in campo"

Giuseppe Incocciati, ex giocatore e tecnico, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare degli argomenti del giorno.

La Serie A pronta a ripartire. Si arriverà fino in fondo?

"Si deve finire, in un modo o nell'altro. Saranno tutti esposti ad uno stress incredibile. Vedremo cosa accadrà. Non sono favorevole a certe forzature, ma comprendo le necessità e gli interessi".

Problemi per Higuain. Sarebbe un'assenza importante?

"Non so quanto importante, più che altro per i cambi che può avere. Gli infortuni però ora dobbiamo aspettarceli ,visto quello che è successo, il periodo di stop e il lavoro comunque molto ridotto. Se i giocatori avessero avuto il modo di decidere, non sarebbero tornati in campo in questo momento. Il giocatore ha bisogno di una preparazione adeguata".

Quanto influiranno gli infortuni alla ripresa?

"Il problema deve ancora venire. Verrà fuori dopo qualche partita. I tempi sono talmente ristretti che se in questo periodo hai messo un po' di forza nei muscoli, con 4-5 partite molto ravvicinate vai naturalmente incontro agli infortuni. Il problema sarà per chi li prepara, perché non ha il tempo necessario per prepararlo. E' difficile assicurare l'integrità di un giocatore in questo momento".