TMW RADIO - Italia, Barzagli: "Serviva una gara perfetta, ora testa a Israele"

In zona mista, ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto dopo il ko subito in Spagna il difensore azzurro Andrea Barzagli: “La partita? Difficile, lo sapevamo. Chiaramente è venuta fuori tutta la loro qualità, i singoli giocatori che hanno. Dovevamo fare una partita perfetta per limitarli, appena abbiamo concesso 1-2 cose subito ci hanno puniti. Il risultato è pesante, ma se vogliamo analizzare la partita credo che abbiamo fatto delle discrete cose. Non abbiamo sofferto come dice il punteggio, ma quando perdi così è difficile trovare alibi. Non dobbiamo perdere fiducia nel nostro percorso e fare quello che dobbiamo per andare ai Mondiali. La differenza con loro c’è sempre stata, all’Europeo abbiamo giocato alla pari con tutti, oggi sinceramente abbiamo concesso quelle 3-4 cose in cui loro poi ti castigano. È venuta fuori la genialità che hanno loro, ma noi dovevamo fare leggermente meglio con o senza palla. Dovevamo fare una gara perfetta e non ci siamo riusciti, crediamo molto in quello che facciamo, ma alla fine è venuta fuori più la qualità loro, lo dico senza problemi. Dobbiamo pensare allo spareggio, non siamo però secondi matematicamente: la prossima partita contro Israele sarà fondamentale, dobbiamo prepararla per vincere”.