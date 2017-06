TMW RADIO - Jacobelli: "Caso Donnarumma, il Milan non poteva fare di più"

Ospite di TMW Radio Night Show, il collega Xavier Jacobelli ha analizzato l'addio annunciato di Gianluigi Donnarumma al Milan: "Io mi rifiuto di pensare che un ragazzo giovanissimo, con tante presenze con la maglia del Milan, erede designato di Buffon, non abbia voce in capitolo in questa decisione. È assodato che Raiola sappia fare il proprio mestiere, ma l'unica spiegazione possibile è che, di fronte a un'offerta da 25 milioni di euro netti per cinque anni, il diniego nasca dalla presenza di un altro club dietro. O forse più di uno: Real Madrid in primis, Manchester United, Paris Saint-Germain".

Donnarumma, a oggi, è all'altezza di giocare nel Real Madrid?

"Sì. Assolutamente sì, perché questo è un fenomeno. Non possiamo sottacerlo né misconoscerlo. Stiamo parlando di un ragazzo che a 16 anni ha debuttato con la maglia del Milan a San Siro: non è un caso che gli accostamenti siano stati fatti con Buffon, che ha vissuto una carriera caratterizzata dalla precocità. Io sono convinto che in questo momento Donnarumma possa difendere i pali del Real, come degli altri top club di cui si parlava prima".

Come ne esce il Milan?

"Il Milan si è comportato nel modo migliore. Ha provato in tutti i modi a trattenere Donnarumma. Non ricordo a memoria d'uomo un'offerta del genere a un diciottenne. Questa dirigenza esce dalla vicenda nel modo migliore. Cosa poteva fare di più? Non dimentichiamo che a bilancio il valore del Milan è iscritto per 500 mila euro".