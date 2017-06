TMW RADIO - Jacobelli: "Sappiamo tutti che Bernardeschi andrà alla Juve"

Xavier Jacobelli, editorialista de Il Corriere dello Sport, ha parlato direttamente da Gropina, dove si celebra la festa del paese e della Pieve romanica, ai microfoni di TMW Radio: "Di solito questa fase di mercato va a rilento. Il Milan invece ha accelerato, perché ha un obiettivo chiaro: arrivare almeno quarto alla fine della prossima stagione. Spalletti sa quanto sia importante anche il suo obiettivo, che è lo stesso del Milan. Dovrebbe arrivare Borja Valero, mentre si attende di sapere cosa farà Perisic. Il Napoli ha il vantaggio di non dover fare mercato già ora a luglio. La Juve deve capire se Bonucci e Alex Sandro faranno ancora parte dell'organico. La griglia di partenza della prossima A, ad oggi, vede la Juve ancora in testa, con Inter, Napoli, Roma e Milan pronte però a colmare il gap. Sappiamo da tempo che la Juventus sarà la prossima squadra di Bernardeschi, parliamo di un'offerta irrinunciabile per la Fiorentina. Berardi piace all'Inter, ma sempre di più anche alla Roma, che deve rimpiazzare Salah. Il Sassuolo riparte con Bucchi: è società specializzata nel lancio di allenatori, da Allegri a Di Francesco. Squinzi, se avesse voluto, avrebbe potuto comprarsi anche il Milan. Bucchi troverà l'ambiente ideale. Un'altra squadra che farà bene è l'Atalanta. Sartori ha preso Cornelius, centravanti della nazionale danese, Haas, centrocampista della Svizzera U21 e due giovani interessanti dal Perugia, Mancini e Fazzi. Gasperini promuoverà Bastoni in prima squadra l'anno prossimo. La volontà di Percassi è confermare Gomez, ritoccandogli l'ingaggio. Il vero valore assoluto dell'Atalanta però è l'allenatore Gasperini".