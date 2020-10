tmwradio Manicone: "Roma, occhio allo Young Boys. Inter, Hakimi fondamentale"

A commentare i gironi di Europa League e Champions a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Antonio Manicone.

Com'è lo Young Boys, che incrocerà in Europa League la Roma?

"Negli ultimi anni sta vincendo il campionato in Svizzera, sta facendo molto bene e ha giocatori interessanti. E' una buona avversaria. Ci sono diversi elementi da tenere d'occhio, chi ha i numeri più alti è Nsame, capocannoniere in Svizzera. Sarà poi un'insidia il campo sintetico degli svizzeri".

Milan che dipende troppo da Ibrahimovic?

"Solo la presenza è determinante. Non è facile, dipende in gran parte da questo campione, anche se ha un ottimo allenatore altri buoni giocatori. Sta costruendo qualcosa per il futuro ma adesso è Ibra-dipendente".

Inter in un gruppo di Champions alla portata?

"E' capitata in un girone tosto, il 'Gladbach è una squadra tosta, che in questo anno e mezzo sta facendo bene. Fa del dinamismo e dell'intensità l'arma migliore. Ha una mentalità importante e sarà una partita interessante. Si somiglia come intensità all'Inter, come voglia. Sulla carta i nerazzurri sono superiori e se la possono giocare con tutti. Ma occhio alle squadre tedesche".

Inter che segna tanto e subisce molto. Cosa serve per trovare l'equilibrio?

"Se continuasse così, vuol dire che l'Inter vincerebbe tutte le partite. Credo però che anche Conte voglia prendere meno gol. Ha fatto una grande campagna acquisti, ha due giocatori per ogni ruolo, lotterà fino alla fine per il campionato. Mi piace molto Hakimi, è un giocatore che al Dortmund faceva la differenza e lo sta dimostrando anche ora".

Atalanta pronta all'assalto Scudetto? E in Champions?

"Ha maggiore consapevolezza nei propri mezzi. E questo può fare la differenza. Credo che possa avere la possibilità di lottare per il campionato".

Lazio in un girone abbordabile?

"Squadra competitiva e tecnico di livello. Non ha cambiato molto ma va bene così. Sono rimasti quasi tutti e sono giocatori di qualità. Contro l'Atalanta, soprattutto all'inizio, ha fatto gioco ma l'Atalanta adesso è la più in forma del campionato".

Sfida Juve-Barcellona, Messi-Ronaldo nei gironi: come andrà a finire?

"Grandi campioni. Da allenatore li farei giocare entrambi, quelli di qualità devono sempre giocare".