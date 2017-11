TMW RADIO - Mazzola: "Belotti imprescindibile, l'Italia ce la farà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex giocatore Sandro Mazzola è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione "Tribuna Stampa".

Italia?

Credo che si stia facendo un buon lavoro, l'Italia uscirà bene da questi playoff.

Cambio modulo: scelta del tecnico o dei giocatori?

Non credo in queste cose, Ventura avrà deciso di cambiare modulo per avere altre soluzioni.

Attacco?

Contro la Svezia schiererei Belotti, non lo leverei mai, ma bisogna vedere chi avrà come compagno di reparto.

Ci sono altri Andrea Pirlo in giro?

No, ancora non ne vedo. Lo portai all'Inter e tutti mi criticarono. Poi si sono ricreduti tutti. Avrei aspettato un bel po' prima di lasciarlo andare via dal club nerazzurro.

L'Inter di Spalletti?

Spalletti gli ha dato un gioco e un mentalità, poi vedremo dove arriverà la squadra. Il campionato è lungo e le pretendenti al titolo sono molte. Spalletti è entrato nella testa dei giocatori, è la vera forza dell'Inter.

Un consiglio a Ventura?

L'importante è che l'Italia entri in campo convinta e dia tutto fino alla fine.