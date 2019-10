Per parlare della Champions e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Sebino Nela.

Sul Napoli e il caso Insigne

"Il giocatore deve stare tranquillo, se ha problemi deve risolverli da solo. Non serve l'intervento dei familiari. Ora sui social parlano tutti, ricordo anche Higuain. L'allenatore diventa il primo stupido al mondo dopo certe cose. Ha detto che non lo vedeva brillante e lo ha lasciato fuori. Può capitare a tutti di rimanere fuori. Ancelotti ha lavorato con giocatori di valore mondiale e ha fatto sempre delle scelte e ora non può lasciare fuori un buon giocatore come Insigne? Non scherziamo! Il Napoli però doveva vincere la partita, ha avuto le occasioni".

Sull'Inter

"Si è difesa e ha cercato di sfruttare le occasioni che il Barcellona lascia agli avversari ogni partita. E' stata una buona partita, ma non di più. Ha vinto la partita il Barcellona con un Messi al 30%. Se stanno tutti bene, la differenza allora è più ampia. Avrebbe meritato la vittoria o il pari? Ce ne passa. Il rigore? Non c'era".