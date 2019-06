A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato l'ex calciatore Sebino Nela per parlare dei temi di giornata.

Sul mercato della Juventus

"De Ligt sarebbe il colpo dell'anno. Ci farebbe anche capire la potenza del club bianconero. Se dovesse arrivare, Bonucci e Chiellini si alternerebbero accanto all'olandese. Pogba? Il suo valore non si discute, ma non mi sono mai piaciuti i cavalli di ritorno. Se la Juve deve spendere, è meglio che lo faccia per De Ligt: deve prima sistemare la difesa".

Sul mercato della Roma

"Serve un centravanti se Dzeko va via. Bisogna dare un ruolo definitivo per Zaniolo. Veretout? Ci può stare nella rosa ma non è detto che venga per fare il titolare. Fonseca dovrà essere molto bravo a dare entusiasmo, sarà fondamentale".

Sul caso Kean

"Giusta l'esclusione dalla Nazionale U21. Come si fa arrivare in ritardo di 20 minuti alla riunione tecnica? Vuol dire che non ci sei con la testa, è inammissibile".