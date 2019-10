TMW RADIO - Nela: "Milan-Pioli, una vergogna"

Per parlare dei temi del momento è intervenuto a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Sebino Nela. Ecco le sue parole:

Sull'arrivo di Pioli al Milan

"Non ho parole. E' una vergogna quella che è stata fatta. una società nuova sceglie uno dei migliori allenatori della passata stagione, che sarà stato ritenuto capace. Poi arrivano critiche e risultati negativi, poi al momento della vittoria lo mandano via. Tempo di lavorare zero, il mercato lo hanno fatto i dirigenti. La scelta è andata su Pioli, che neanche mi era venuto in mente. Non pensavo potessero andare via Giampaolo".

Su Lukaku

"E' considerato da tutti uno dei migliori centravanti internazionali. Non è bellissimo da vedere e ha qualche pecca? Certo, la perfezione l'ho vista solo in Van Basten. Gli serve tempo per capire il calcio italiano".

Su Sarri

"Non abbiamo ancora visto la sua Juve. E quando sarà così, sarà un problema per tutti. ha molti margini di miglioramento questa squadra. E questo deve preoccupare tutti".

Sulla Roma

"E' in linea con le aspettative del club, visto che l'obiettivo fissato è il quarto posto. E' a un posto dalla zona Champions. Forse Fonseca non ha ancora la squadra che immaginava di avere, in più è falcidiata dagli infortuni. C'è aspettare e da capire come evolverà".