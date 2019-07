TMW RADIO -Orrico: "L'Inter ha dilapidato il patrimonio Icardi"

Il tecnico Corrado Orrico è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull'Inter: "Se le società sono aziende, come fa un'azienda seria a svalutare un patrimonio come Icardi? La situazione è avvilente, anche sul piano umano. La società nerazzurra doveva affrontare la situazione Icardi con molta più ironia, anche nel parlare con Wanda. L'Inter ha distrutto l'argentino dilapidando quasi 60 milioni: chi lo prenderebbe dopo una situazione del genere? Perisic è un giocatore intriso di invidia, opportunista anche da un punto di vista qualitativo e in campo si "nasconde" spessissimo. Mi sbilancio sul croato: nell'Inter di Conte finirà presto in panchina. A Higuain consiglio di restare alla Juventus: ai bianconeri serve un centravanti di questa caratura. Gonzalo ha grande voglia di dimostrare di poter essere utile alla causa bianconera".