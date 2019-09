TMW RADIO - Palmeri: "La Juve ha fatto un 'papocchio' con Emre Can "

Tancredi Palmeri, giornalista di BeinSport, è intervenuto nel corso della trasmissione "Linea Diretta" di Tmw Radio per commentare la vicenda Emre Can e quella relativa al comunicato della Curva Nord interista.

Sulla vicenda Emre Can

"La questione Emre Can è un raro 'papocchio' gestionale della Juventus. Stavolta alla Juve è sfuggita di mano la situazione, specialmente a livello comunicativo dove i bianconeri di solito sono maestri. Inoltre la vicenda è esplosa perché la notizia è arrivata al centrocampista non mentre era a Torino, ma mentre era in ritiro con la nazionale. Quella su Emre Can è una scelta tecnica di Sarri".

Sulla scelta tecnica di escludere il tedesco

"Solo Matuidi ha caratteristiche simili a Can, sono dettagli che in Champions League possono fare la differenza. Aveva più senso escludere Bentancur. Emre Can ti serviva di più tra i convocati. Inoltre è uno dei 10 calciatori più pagati della Serie A, e non andrà in Champions. Come Mandzukic tra l'altro".

Su Armenia-Italia

"Il livello medio delle piccole a livello internazionale si è alzato. Occhio al nuovo romanista Mkhitaryan: avrà una voglia incredibile di far vedere di che pasta è fatto".

Sul comunicato della Curva Nord dell'Inter

"Non bisognerebbe nemmeno dare spazio a comunicati del genere, come quello della Curva Nord dell'Inter. Dal momento che gli dai importanza lì autorizzi a sentirsi una entità autonoma. Cosa che non sono".