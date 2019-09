TMW RADIO - Pasculli: "Juve, Dybala doveva andare via come Icardi"

A Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Pedro Pasculli per parlare

Su Dybala

"Non era un titolare neanche con Allegri. Ha poco spazio con Ronaldo. Il gioco di Sarri è diverso ma ha poche chance. Lui è giovane, deve, anzi ha bisogno di giocare. Se non lo fa, potevano anche venderlo o darlo in prestito. Non è voluto andare via lui? Vuol dire che si accontenta della situazione e di giocare poco. Ad esempio sono contento che Icardi sia andato via, ha fatto bene. Uno che vive il calcio, vuole giocare. Non so come Dybala possa accettare questa situazione. Domani gioca? Sa di contentino. Non deve essere così: deve prendere una decisione. E' un trequartista, che oggi si usa poco".

Su Zaniolo

"E' un giovane che ha margini di miglioramento. Ha tanta voglia, vuole dimostrare. Roma non è una piazza semplice ma è bella. E' fortunato a giocarci alla sua età. Difficile ora dire se è un fenomeno, è ancora troppo giovane".