tmwradio Pistocchi: "Inter, il calcio di Conte ha dei limiti. Juve meglio senza CR7"

Per parlare di tattica a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi.

Qual è l'allenatore che vi ha deluso maggiormente nell'ultima giornata?

"Antonio Conte, perché penso che il tempo di quelli che mettono avanti gli schemi ai giocatori è finito. Oggi il bravo allenatore deve adeguare le sue idee ai giocatori che ha. Conte è sicuramente bravo, con una rosa così competitiva non ha ancora pensato a cambiare disposizione. Per me è un limite dell'allenatore. La sua idea di calcio ha dei limiti, più mentali che di conoscenze. La squadra deve avere una propria identità, svilupparla attraverso idee. Altrimenti è un calcio mediocre".

Cosa dobbiamo pensare della gestione?

"La potenzialità della rosa dell'Inter è notevole. ha quattro centrali di spessore. Gli esterni sono affidabili, ma il problema sta nell'idea di calcio. Anche contro la Lazio, poche idee".

Come ti spieghi le pause della Juventus?

"Il primo tempo è stato buonissimo, ma ci sono giocatori che stanno faticando ad adattarsi ad un gioco diverso. La Juve gioca meglio quando non c'è CR7. Gli attaccanti si sono sacrificati anche in fase di copertura. Da seconda punta Ronaldo non si sacrifica in fase di non possesso. Difficile fare un gioco collettivo quando lui gioca in maniera così individuale. Condiziona il gioco come faceva a Madrid, dove fu anche contestato per questo".

Come ti spieghi i fischi?

"Quando abitui la gente che la vittoria è l'unica cosa che conta, si arrabbia. La squadra sta cambiando ma è in progresso rispetto a prima. Sarri non è un talebano. Sta cambiando il suo modulo adattandosi ai giocatori che ha".