TMW RADIO - Porrini: "Difficile trovare sostituto all'altezza di Alex Sandro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Porrini, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Cosa è successo nello spogliatoio della Juventus a Cardiff? Non credo sia successo qualcosa di particolare, la partita ha dimostrato, soprattutto nella ripresa, che la Juventus è stata inferiore al Real. C'è stata grande delusione, perché la squadra pensava davvero di potercela fare. Il mercato? È difficile fare acquisti quest'anno, perché la Juventus ha raggiunto un livello altissimo. È difficile trovare un giocatore che possa seriamente migliorare la rosa della Juve. Cessione? È normale avere offerte quando hai grandi giocatori in rosa. Alex Sandro? È un giocatore forte, ed è complicato trovare in sostituto in quel ruolo. È più facile rimpiazzare un centrale, anche perché la Juventus ha in rosa giocatori come Benatia e Rugani. L'Atalanta? Mi fido ciecamente di Percassi e della società nerazzurra: è difficile dire no a certe offerte per l'Atalanta. C'è ovviamente l'Europa League, ma i conti devono tornare".