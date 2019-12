TMW RADIO - Protti: "Napoli, nuovo ciclo. Insigne sotto pressione"

© foto di Federico Gaetano

Per parlare della Serie A è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex attaccante Igor Protti.

Sul tridente della Juve

"E' una soluzione che Sarri ha messo in pratica nelle ultime settimane, dopo che aveva detto che fosse una possibilità remota. Probabilmente, anche visto il rendimento di questi giocatori, sta rivedendo i suoi pensieri. E' un atteggiamento da persona intelligente. Contro La Lazio? E' da valutare, è una squara pericolosa e in grande condizione. Sarà una partita difficile. Ma al di là di questi tre, non ci sono altri che possono garantire questo modulo, che danno garanzie. Io partirei un po' più cauto contro i biancocelesti".

Sul caos Napoli

"E' iniziato tutto col rifiuto del ritiro, anche se c'era stato qualche risultato non al'altezza. Può capitare un momento negativo, ma quando la società chiede di andare in ritiro e la squadra rifiuta, rimettere i pezzi non è facile. Si è arrivati ad un punto che nessuno avrebbe pensato di raggiungere. Ora ricomincia un nuovo ciclo, ci vorrà un po' di tempo per ricreare l'ambiente per fare risultati importanti".

Su Insigne

"Ha dimostrato le sue qualità, sta vivendo un periodo non facile. Giocare per la sua squadra gli crea pressione magari, serve dargli una mano. E' stato un errore enorme però quello di contestare la decisione del ritiro da parte della società. Dovevano andare in ritiro e si porteranno ancora dietro questa cosa. Il campo dirà se dal punto di vista della personalità questi ragazzi riusciranno a reagire. Vediamo se il nuovo ciclo porterà il cambiamento atteso".

Sul bilancio del campionato

"Gasperini e Maran meritino una citazione particolare, poi sceglierei Mihajlovic, che ha dimostrato le sue qualità umane".