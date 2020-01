TMW RADIO - Sconcerti: "Juventus, Kulusevski servirebbe da subito"

© foto di Federico De Luca

Per dire la sua sui temi più caldi di giornata è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti.

Su Kulusevski

"L'idea è buona quella di prenderlo subito. Meno buona per il Parma. Pjaca in cambio? Può essere una buona idea. Pjaca non è mai riuscito a giocare bene in Italia. Kulusevski per la Juve è una necessità. Paredes è un regista e ne hanno già due. Se diciamo che Bernardeschi non è riuscito a fare quel ruolo, Kulusevski invece può farlo bene".

Su Vidal

"Il gap lo ha già colmato con la Juve, sono in testa alla pari. Con Vidal, non è favorita per lo scudetto ma prende un giocatore le cui caratteristiche mancano in rosa. L'Inter ha molte più motivazione della Juve in campionato e le motivazioni sono importanti. Vidal è completo, maturo, sta bene fisicamente. Servirebbe a tutti, all'Inter anche".

Sul centrocampo dell'Inter

"Vidal è più mezzala, come Barella. Sensi può fare da riserva di Brozovic come regista ed è un trequartista importante. Io non farei a meno di Sensi, ma certo che Vidal e Brozovic sono più pronti di Sensi".

Su Roma e Lazio

"La Lazio non ha bisogno di niente sul mercato. Quando ha un equilibrio stabile, completo, andare a prendere dei giocatori perché ne prendono le altre non ha senso. La Roma ha bisogno di un centravanti e di un terzino".

Sul Napoli

"Se Lobotka è il giocatore che davvero sembra, avrebbe già risolto parecchio a metà campo. Ora vedremo cosa ne sarà di Ghoulam e Mario Rui, non ritenuto dalla piazza un giocatore da Napoli".