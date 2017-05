TMW RADIO - Serafini: “Milan, 2007 incredibile. Si può tornare a quei livelli”

Il 23 maggio 2007 è una data importante per il Milan, che conquistò la settima - e per ora ultima - Champions League della sua storia battendo il Liverpool per 2-1. A parlare a TMW Radio dei rossoneri ci ha pensato Luca Serafini, giornalista Premium. “Se quel Milan è ripetibile? Quella è stata l'ultima edizione di un ciclo incredibile, che poi avrebbe vinto anche la Supercoppa Europea e il Mondiale per club nei mesi successivi. C'erano dei campioni che di lì a poco, allenatore compreso, avrebbero lasciato. Tornare a quei livelli è difficile, il Milan era in finale mediamente ogni tre anni. Bisogna lavorare per provare a tornare ai fasti di un tempo”, le parole di Serafini che ha poi parlato anche della Juventus: “La squadra s'è rinforzata a livello societario, ha sbagliato molto quando è tornata in Serie A ma poi ha trovato un ciclo incredibile. Adesso si sta affermando anche in Europa, giocare la seconda finale in tre edizioni di Champions significa tanto”.