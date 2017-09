TMW RADIO - Tenerani: "Italia, non ho visto presunzione o arroganza"

© foto di Giacomo Falsini

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Mario Tenerani ha commentato la sconfitta dell'Italia contro la Spagna: "Io non ho visto arroganza negli azzurri. Posso dire che il 4-2-4 era un'alternativa ma ci voleva la massima interpretazione degli esterni. Più che presunzione o arroganza l'ho vista come un tentativo al casino, o la va o la spacca. L'altra strada da praticare era un vecchio calcio all'italiana, ma credo che l'Italia avrebbe perso lo stesso. Tanti saluti a quelli che dicevano che la Spagna era alla fine dell'impero, non mi sembra sia così. Dal punto di vista tattico è stato un rischio però onestamente non mi sento di dire a Ventura che sia stato presuntuoso. Ci ha provato ma è anche stato tradito da alcuni interpreti".

Ventura ha provato a giocarsela.

"L'idea di provare a giocarsela è giusta. Il dato che emerge è che Verratti ci ha messo sicuramente del suo però è stato vittima del mulinello del centrocampo. De Rossi è andato in difficoltà nonostante la grande esperienza. Io credo che Ventura si aspettasse un lavoro diverso dagli esterni. Spinazzola è stato un rischio ma ha provato a giocarsela. Paragonare oggi la Spagna e l'Italia non è corretto e qui viene fuori un altro ragionamento: che purtroppo il nostro campionato non propone molti italiani, il campionato - come disse Capello - non è allenante".

Clicca sul link qua in basso per ascoltare l'audio in versione integrale.