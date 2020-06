tmwradio Toscano: "Che promozione con la Reggina, in B con entusiasmo"

A parlare della recente promozione in Serie B della Reggina a TMW Radio, durante Maracanà, è il tecnico dei calabresi Domenico Toscano.

Il prossimo anno è pronto a giocare di sabato?

"Ci godiamo questa notizia, che ci aspettavamo da tanto tempo. Dopo un'annata bellissima, con un gruppo di ragazzi straordinario. Vogliamo goderci questo momenti con la città e i tifosi".

E' stata un'annata importante. Ora si torna in un campionato importante:

"Mancava da tanto tempo questa categoria, aver riportato la squadra nella cadetteria è motivo d'orgoglio. Siamo una neopromossa, dovremo fare un campionato diverso e vogliamo arrivarci con le idee giuste".

Cosa chiederà al presidente per la Serie B?

"Eravamo troppo concentrati alla promozione e non ci abbiamo pensato. Lo faremo i prossimi giorni. Vogliamo esaltare questo gruppo di giocatori che ci ha portato in B. Ci vorrà l'entusiasmo che abbiamo creato in quest'annata. Il presidente ha fatto tornare 17-18 mila spettatori ogni partita ed è stato importante. Ci vedremo con il presidente per capire le squadre da percorrere".