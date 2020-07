tmwradio Tovalieri: "Dzeko insostituibile, per Chiesa stagione a corrente alternata"

A TMW Radio, durante Maracanà, è il momento del bomber Sandro Tovalieri, che ha parlato delle notizie del giorno.

Che ne pensa della stagione di Chiesa?

"Ha fatto una stagione a corrente alternata. Ci si aspetta sempre di più per il suo valore. Certo la Fiorentina non ha avuto un'annata fortunata, anzi. Sono contento per lui per la doppia cifra, ma lo ritengo tra i più forti giovani italiani e mi aspetto che esploda da un momento all'altro. Il cognome poi è pesante, ma ha i mezzi per emergere definitivamente. Credo che se arriverà una proposta importante, andrà via".

E di Berardi?

"Magari non ha deciso di andare in un top club per non rischiare, perché avrebbe rischiaro di fare panchina. Ha sposato la causa Sassuolo ma credo che tante squadre punterebbero su di lui. ha un sinistro incredibile, poi ha creato una grande intesa con Caputo. Forse però per l'ambizione che deve avere un giocatore così, meriterebbe una piazza più importante".

Immobile a quota 35 gol. Più o meno forte di Higuain?

"I numeri parlano chiaro. Ha fatto delle stagioni importanti. Ha fatto tanti gol ma anche tanti assist. E' un bomber che va sempre a 100 all'ora, che gioca per la squadra. Spende tantissime energie per aiutare i compagni e i numeri lo dimostrano. Ho letto anche qualche critica dei tifosi e mi dispiace".

Dzeko a quota 106 con la Roma. E' uno dei bomber più forti della Roma?

"Non davanti a Batistuta. E' un grande giocatore, mi piace ma a volte non è cattivo sotto porta. Quando è motivato, è un punto di riferimento. Ha fatto 16 gol, ha risposato un progetto dopo essere stato a rischio cessione. Non so quale sarebbe oggi il suo sostituto. Più forti di lui non ne vedo in giro".