TMW RADIO - Tovalieri: "Roma, spero Dzeko possa rimanere"

Sandro Tovalieri, ex attaccante, ha parlato a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, della Roma.

Sul mercato della Roma

"Se dovesse arrivare Alderweireld sarebbe ottimo. Mancini è un buon prospetto, messo in un contesto importante può crescere bene. Ha comprato dei giovani interessanti, ma lo fa da anni. Servirebbe un difensore e una punta, se Dzeko va via. Ma spero di tenermi Dzeko,che se sta bene fa reparto da solo".

Su Higuain

"Dzeko si farà all'Inter, magari negli ultimi giorni. Ci deve essere la volontà del giocatore di venire in un ambiente importante come la Roma. Comincia a dare fastidio il comportamento di Higuain. Dovesse venire, non lo scarterei, perché messo in un progetto, può essere importante".