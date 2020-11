tmw radio Zoff: "Juve ancora da battere, Sassuolo rivelazione. Dybala? Non bene fisicamente"

vedi letture

È intervenuto ai microfoni di Tmw Radio un'icona del calcio italiano, Dino Zoff.

Mister le piace il lavoro di Roberto Mancini?

"Indubbiamente ha fatto cose straordinarie, ha impiantato una buona squadra che può far bene in Europa. Credo che questa Italia possa giocarsela con tutti. Ha tanti giocatori e ad un certo punto Mancini dovrà fare delle scelte, dovrà trovare una quadratura".

La favorita in questo campionato?

"Questo è un anno particolare per via della pandemia per avere una qualche certezza bisognerebbe aspettare natale. La certezza è che la Juventus rimane la squadra da battere anche se dopo 9 scudetti le cose si potrebbero complicare, dovrà fare investimenti anche lei. Anche se ha perso punti all'inizio non credo sia un problema è ancora tutto da giocare è un campionato anomalo".

Come vede la situazione di Dybala, secondo lei è gestito male?

"L'allenatore fa delle scelte è giusto così, credo che il problema di Dybala sia una problema fisico. È un giocatore che io terrei sempre. I giocatori bravi vanno fatti giocare. La rivelazione di questo campionato? Credo siano due il Sassuolo e il Milan. Il Sassuolo va valutato a Natale essendo questo un campionato anomalo fare pronostici prima è azzardato".

La situazione Lazio?

"Leggo sui giornali quello che leggete anche voi ma credo che il Italia le regole dovrebbero essere più chiare, più precise e soprattutto ci vorrebbe più chiarezza".