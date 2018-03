TMW - Rino Foschi: "Sarò sempre un palermitano. Zamparini..."

A chiudere una grande giornata di calcio trascorsa alla TC Palermo Football Conference è l’ex direttore sportivo del club rosanero, attualmente al Cesena, Rino Foschi. “Tornare in questa città è sempre una grande emozione. La mia ultima esperienza qui però è stata tutt’altro che positiva. mi finsi malato, quando in realtà i motivi delle mie dimissioni erano altri. Mi sento un palermitano e ritornerei anche domani mattina in questa città. Quello che mi ha dato Palermo e i tifosi di questa città non ha nulla a che vedere con tutte le mie altre esperienze. Certe volte Zamparini è bravo ad ascoltare e a ragionare e altre volte invece no. Mi dispiace per Fabio Lupo perche stava davvero facendo bene. Io sono contentissimo della mia carriera, non ho alcun rimpianto. Ho un carattere particolare, ma è proprio il mio carattere che mi ha permesso di fare qualcosa di buono. Mi ricordo, a proposito del mio carattere, che quando la Juventus voleva acquistare Amaurì mi sono alzato sbottando e lasciando i dirigenti del club bianconero in tredici. Dopo l'esperienza al Venezia, Zamparini acquistò il Palermo per fare qualcosa di grande. Per me resterà uno dei più grandi presidenti che ho avuto, lo odio e allo stesso tempo lo amo. Adesso penso che sia un po' confuso, ascolta diverse persone e quindi soluzioni diverse che al momento non lo stanno aiutando".