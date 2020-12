tmw Roma, ai titoli di coda l'avventura del 2002 Astrologo. Tre club di A sul centrocampista

Si profila l’addio alla Roma per uno dei talenti del settore giovanile giallorosso. Si tratta di Andrea Astrologo, centrocampista classe 2002 della Primavera capitolina, utilizzato finora per appena 74’ da Alberto De Rossi. Il giocatore, stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW ha chiesto la cessione con Bologna, Fiorentina e Torino, per la Serie A, ed Ascoli in Serie B interessate al suo profilo.