tmw Roma, Diawara titolare con la Primavera. Col Siviglia probabile convocazione

Buone notizie per Paulo Fonseca in vista della ripresa del campionato, con la Roma a riposo questo weekend visto che la gara contro il Cagliari è già stata giocata la settimana scorsa. Amadou Diawara è tornato infatti in campo 45 giorni dopo la lesione al menisco esterno rimediata con la Juve. Oggi il centrocampista giocherà da titolare nella sfida tra la Roma Primavera e l’Inter, un passaggio fondamentale per il recupero, in modo da poterlo convocare giovedì in Europa League contro il Siviglia.