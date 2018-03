TMW - Samp in visita al Gaslini, Ferrero: "Vincete la partita della vita"

Fonte: Dall'inviato a Genova

La tradizione si rinnova. La Sampdoria ha fatto visita ai bambini ricoverati all’Istituto Gaslini di Genova. Un appuntamento che dura da 41 anni in casa blucerchiata con i giocatori, guidati dal presidente Ferrero e da mister Giampaolo, che hanno portato un sorriso ai piccoli degenti dell’ospedale pediatrico del capoluogo ligure con rottura finale di un gigantesco uovo di cioccolato.

“Sono 41 anni che la Samp viene qui - ha dichiarato al microfono il presidente del Gaslini Pietro Pongiglione - ed è una cosa molto bella e significa che l’affetto non si affievolisce e non è solo sotto Pasqua ma per tante cose che la Samp ha fatto per permetterci acquisti”.

“Voglio dire solo poche cose - ha proseguito il numero uno Massimo Ferrero -. Quando vengo qui sento un grosso tonfo nel mio cuore. Quando faccio una cosa la faccio con tanto amore e cerco, con i miei ragazzi, di portare un momento di gioia. Perché qui ci sono persone che stanno facendo la partita della vita e noi siamo qui per augurarvi di vincerla”.

“Questa è la mia seconda volta qui - ha concluso mister Marco Giampaolo -. E’ sempre un’esperienza emozionante è diversa. Questo è un mondo diverso rispetto al nostro e invece è un bel viaggio, introspettivo dove la nostra presenza possa aiutare moralmente questi ragazzi che hanno subito e subiscono interventi particolari. Il mio augurio è che possiate guarire. Auguri a tutti e in bocca al lupo”.