TMW - Sampdoria, i tifosi sotto la sede: “Ferrero non ci rappresenti”

Dal corrispondente a Genova

“Ferrero non ci rappresenti”. Recita così lo striscione appeso dai tifosi organizzati della Sampdoria sotto la sede. La Gradinata Sud si è infatti ritrovata alle 19 a Corte Lambruschini per dimostrare contro il presidente Massimo Ferrero in seguito ad alcune sue dichiarazioni che non sono andate giù al pubblico blucerchiato. Come già detto in passato dal cuore pulsante del tifo sampdoriano, quella di oggi non è né una contestazione contro la società né tantomeno contro la squadra. Nel giorno del quarto anniversario dall’insediamento alla guida del club dell’imprenditore romano, i tifosi hanno voluto far sentire la propria voce intonando cori in favore della Sampdoria intervallati da qualche coro di disappunto nei confronti di Ferrero e sventolando al cielo di Genova i propri vessilli. “Nessuno viene invitato ad andarsene, non viene criticata la gestione societaria. E' stato ribadito che l'attuale Presidenza non rappresenta la tifoseria doriana. Non viene portata avanti nessuna contestazione dentro o fuori lo stadio, viene esclusivamente presa distanza da una persona che non rappresenta il modo di essere Sampdoriani, viene richiesto rispetto verso la maglia, la storia e il tifoso blucerchiato”.