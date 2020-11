tmw Sassuolo, Carnevali: "Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli ci proteggono dall'alto"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato dal palco del "Mapei Football Center" durante la cerimonia di intitolazione di "Via Giorgio Squinzi" e del campo "Adriana Spazzoli". Queste le sue dichiarazioni, raccolte da TMW: "Per noi questo è un momento importante ed è importantissimo avere la Nazionale maggiore al Mapei Stadium stasera e oggi nel centro sportivo. È un momento difficile per tutti che noi viviamo con grande gioia. Dobbiamo essere felici per quanto fatto. Sappiamo anche abbiamo due persone straordinarie che dall'alto ci guardano, portiamo avanti la loro opera, vedono i giocatori del Sassuolo e anche gli ex che fanno parte di questa delegazione".