TMW - Sibilia: "Gravina ha incontrato Vialli, risposta entro breve"

Il vicepresidente federale Cosimo Sibilia ha parlato a margine dell'incontro con i giornalisti a Genova sulla possibilità di inserire Vialli nell'organigramma della Nazionale. "Ho sentito il presidente Federale che lo ha incontrato, si è discusso di un suo impegno, sarei molto contento se volesse impegnarsi e ricostituire il binomio vincente della Sampdoria con Mancini. Presidente blucerchiato? Ho letto dai giornali, ma spero che possa essere un nostro riferimento, un dirigente della Federazione, non ho approfondito dalla situazione. La risposta? A breve, la prossima gara è a marzo".

Sui fondi nel calcio italiano. "Io sono attento a tutto quello che si svolge in ambito calcistico, non può essere differente. Sono molto preso da quello che succede nei Dilettanti, se il fondo ha capacità economico-finanziarie sarei pure d'accordo. Bisogna analizzare e poi dare un giudizio, il calcio italiano sta ripartendo dopo la mancata qualificazione al Mondiale, nella brutta serata di Milano. Ripartendo dai centri Federali si può riportare il nostro movimento a essere protagonista. Chi vuole entrare nel nostro calcio deve avere la capacità, non solo finanziariamente, ma anche sportivo".

Su Zaniolo. "C'ero martedì scorso, ha fatto due gol... ma non solo quelli. Dobbiamo ripartire dai giovani, per ritornare protagonisti c'è la necessità di partire dal calcio di base, dai giovani".