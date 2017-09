TMW - Spagna, 30 mila persone per l'allenamento a porte aperte: il video

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid, Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento a porte aperte in corso al Santiago Bernabeu per la Spagna. Grande affluenza di pubblico: quasi 30mila persone, per una bella iniziativa della RFEF. Ecco, in calce o cliccando sull'icona video, le immagini delle Furie Rosse, che domani affronteranno l'Italia in una partita cruciale per la qualificazione a Russia 2018.