TMW - SPAL, Djourou out per la Roma. Problema alla caviglia

Johan Djourou ko per un problema alla caviglia, è notizia di stamane, con Semplici costretto a fare di necessità virtù per la sfida di domani contro la Roma. Quindi con Felipe squalificato difesa quasi obbligata con Thiago Cionek, Vicari e Bonifazi: per quest'ultimo sarebbe il debutto stagionale dopo i tanti problemi che hanno condizionato l'inizio di stagione.