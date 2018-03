TMW - Spezia, Corallo: "Orgoglioso del Viareggio dei miei ragazzi"

Fonte: Dall'inviato a La Spezia

Al termine della gara contro il Genoa Riccardo Corallo, che insieme a Moreno Ferrario guida la Primavera dello Spezia, ha dichiarato:

“A prescindere dalla gara di oggi, bisogna analizzare l’intero percorso del torneo che è stato positivo per la crescita dei ragazzi. La partita di oggi, gli episodi spesso fanno la differenza nel calcio ma siamo sempre stati in partita. Ai ragazzi non si può rimproverare niente, prima ho detto che siamo usciti dal torneo ma a testa alta. Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi nel torneo”.

Tante assenze?

“Sì però la rosa è composta da tanti giocatori. Chi ha giocato si è fatto trovare pronto. Sono contento che chi ha giocato meno si è messo bene in mostra”.

Buon viatico per il campionato?

“In campionato siamo stati altalenanti. Siamo una squadra giovane e va dato il tempo a questi ragazzi di crescere. Siamo arrivati ad un punto dove gli errori sono stati colmati mettendo in campo buone prestazione e questo deve essere il nostro tesoro da mettere poi in campionato”.

Genoa più esperto.

“Questa è stata la politica fin dall’inizio. E’ motivo d’orgoglio per questi ragazzi che stanno crescendo. Hanno avuto modo di sbagliare e credo che siano in linea con gli obiettivi di inizio stagione”.

Chi si è messo più in mostra?

“Ritengo che il collettivo sia più importante dei singoli. I singoli ci sono gli addetti ai lavori che fanno nomi. Come sempre nel calcio, nel gruppo emergono i singoli ma il mio lavoro è portarli tutti in condizioni di esprimersi”.

Diversi giocatori nel giro della prima squadra?

“Quello sicuramente fa piacere. Il mio lavoro è far sì che i ragazzi siano pronti, soprattutto mentalmente, al salto in prima squadra”.