TMW - Torino, Parigini cambia agente e sceglie Beppe Galli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambio di procuratore per l’attaccante del Torino, Vittorio Parigini. Il giocatore granata ha scelto come nuovo agente Beppe Galli, già procuratore di diversi giovani talenti. Ancora presto per affrontare l’argomento legato al mercato o al rinnovo, tutte situazioni che verranno approfondite nei prossimi mesi. Intanto Parigini entra nella scuderia di Beppe Galli...