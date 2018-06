TMW - Torino ricorda Erika a un anno dalla sua scomparsa

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

E’ andata in scena in mattinata la commemorazione a Torino di Erika Pioletti, ragazza tragicamente scomparsa a seguito dei traumi riportati lo scorso 3 giugno 2017 quando il panico venne scatenato davanti al maxischermo in piazza San Carlo che trasmetteva la finale di Champions fra Juventus e Real Madrid. Presente anche la Sindaco di Torino Chiara Appendino.