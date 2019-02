TMW - Torino, si lavora al primo contratto da Pro per Petrungaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Millico è il giovane talento in rampa di lancio dal settore giovane del Torino. Ben Kone è un altro giovane blindato dal club granata nelle scorse settimane con un contratto fino al 2023. Il prossimo nella classifica delle priorità della società del presidente Cairo è Luca Petrungaro, esterno offensivo classe 2000. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per il giocatore arrivato in estate dalla Roma si sono già attivate le parti per il rinnovo di contratto. Il primo da professionista. Con l'intento di blindare il ragazzo di Roma con un contratto su base quadriennale.