TMW - Ulivieri: "Senza una visione sistemica crolla tutto. Serve il SemiPro"

Fonte: dai nostri inviati Ivan Cardia e Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche il presidente dell'AssoAllenatori Renzo Ulivieri ha rilasciato alcune dichiarazioni agli inviati di TuttoMercartoWeb.com prima del via all'Assemblea Elettiva di Lega Pro che dovrebbe eleggere Francesco Ghirelli come nuovo presidente: "Abbiamo collaborato con Ghirelli per un lungo periodo, ha lavorato con Gravina in una struttura come quella di Serie C che ha dei problemi in quanto inserita in un sistema con dei problemi. Bisogna riconoscere la funzione e l'importanza nella crescita degli allenatori e dei calciatori e non bisogna farlo solo a parole: tutto il sistema deve riconoscerlo sia al mondo dilettantistico che a quello della Serie C. Senza visione di sistema crolla tutto. Una mia richiesta a Gravina? Si deve guardare la sostenibilità del sistema. Lui conosce le nostre idee, stiamo pensando al semiprofessionismo che permetta ai ragazzi che giocano di coltivare anche altre professioni in modo tale da scongiurare che alcuni di loro si trovino a 27/28 anni con dei problemi nella vita. E' una riflessione che abbiamo fatto, che abbiamo condiviso e che speriamo di poter condividere. Le parole di Paulo Sousa sulla Roma? Sono dichiarazioni che noi tecnici italiani non siamo abituati a fare, è una norma non scritta che vale il rispetto verso gli altri. Le big di Serie A in Champions? Sta facendo bene in queste manifestazioni così come nel calcio femminile e in quelli giovanili sia maschili che femminili. Ci è mancata solo la qualificazione della Nazionale A. Sappiamo i motivi di questo. E' un calcio che sta cambiando, dobbiamo adattarci. I nostri allenatori sono i migliori di tutti, per questo non ci saranno problemi",