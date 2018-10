TMW - Under 21, Castrovilli lascia il ritiro. Per il giocatore ritorno a Cremona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altre novità dal ritiro bolognese della Nazionale Under 21: il centrocampista della Cremonese Gaetano Castrovilli lascia il ritiro, è il terzo dopo i difensori Luperto e Pezzella, non avendo recuperato pienamente da un sovraccarico funzionale procuratosi nel club di appartenenza. Per il momento Di Biagio ha scelto di non sostituire il giocatore.