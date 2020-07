tmw Veronica Squinzi: "Sassuolo proiettato nell'eccellenza del calcio. Non ci vogliamo fermare"

vedi letture

Presente stamani in occasione della conferenza stampa di presentazione delle attività per il centenario del Sassuolo - presso il Mapei Football Center - Veronica Squinzi, vicepresidente del Sassuolo, ha parlato così ai cronisti presenti: "Non posso che ringraziare per tutto. Oggi è un grande e importante anniversario per il Sassuolo Calcio e meritava di essere meritato con tutti gli onori. Siamo felici ed emozionati insieme a mio fratello di essere qui. Vorrei ringraziare il presidente Rossi, il nostro amministratore delegato Giovanni Carnevali, il team che segue la squadra, l'allenatore, la squadra, che continuano a contribuire nella realizzazione di questi risultati migliori e sempre più emozionanti. Ringraziamo i tifosi che consideriamo la linfa vitale della nostra squadra e che ci sostengono nel progredire dei risultati di cui oggi possiamo essere solo orgogliosi. Risultati importanti avviati nel 2002 dal dottor Squinzi, nostro padre, anche se Mapei aveva sponsorizzato il Sassuolo dall'88 al '91 come main sponsor. Sono passati tanti allenatori e tanti calciatori che hanno contribuito a realizzare questa piccola squadra che si è proiettata nell'eccellenza del calcio. Non ci vogliamo fermare ora, lo dico alla squadra. Il cammino intrapreso è lungo. La nostra sponsorizzazione è iniziata come un debito di riconoscimento per la diffusione nel mondo di Mapei. Oggi la realtà del Sassuolo Calcio è un progetto più vivo che mai, parte delle nostre strategia di crescita. Crescere, crescere, crescere. Avere successo, come diceva papà. Mai smettere di pedalare: Mapei ricalca questa massima di mio padre, anche dopo le partite, quando ci scambiamo i messaggini, è diventato il nostro motto. Dividiamo tanti valori con il calcio. Mapei ha sempre creduto nella ricerca scientifica con la nascita di Mapei Sport. Il Sassuolo è un progetto in cui crediamo, ne sono la dimostrazione dell'acquisto dello stadio di Reggio Emilia, e la costruzione del centro sportivo a Sassuolo, un centro di eccellenza per supportare la squadra femminile, che ci sta dando soddisfazioni, e i giovani. Il Sassuolo crede nei giovani e il video di Generazione S mi ha emozionato. Anche la sostenibilità e l'impegno sociale fanno parte del Dna. La nostra vicinanza al territorio fa parte del nostro mondo, come ricordava mia mamma Adriana Spazzoli"