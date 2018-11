TMW - Verso il derby, entusiasmo dei tifosi della Samp sotto l'albergo

Genova si avvicina al derby. Poco più di 24 ore e Genoa e Sampdoria si sfideranno per la stracittadina della Lanterna numero 117. Come da tradizione in questi ultimi anni, i sostenitori blucerchiati si sono recati poco fa all’AC Hotel, sede dei ritiri pre-gara della squadra di Marco Giampaolo, rispondendo presente all’invito dei gruppi della Gradinata Sud. Bandiere al vento, sciarpe e fumogeni. Così il cuore pulsante del tifo doriano ha voluto incitare i propri beniamini in una serata che proietta Quagliarella e compagni verso una partita che una città intera attende sempre con ansia. E non vede l’ora di vincere.