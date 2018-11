TMW - Verso il derby, la carica dei tifosi del Genoa al "Signorini"

"Lasciamo a casa malumori, mal di pancia e polemiche e pensiamo solo a dare la carica ai ragazzi". Recitava così il messaggio diffuso mercoledì dalla Gradinata Nord nella settimana che ci porta dritti verso il derby della Lanterna numero 117. Questo pomeriggio tantissimi tifosi si sono dati appuntamento sui gradoni del centro sportivo “Gianluca Signorini” per incitare compatti la formazione di Ivan Juric in vista della gara contro la Sampdoria, in programma domani sera al “Ferraris”.

LA SQUADRA RINGRAZIA - Prima della seduta di rifinitura, iniziata poi alle 15, la squadra capitanata da Mimmo Criscito ha voluto ringraziare i tifosi in un vero e proprio scambio di energia alla vigilia di una partita molto attesa in città e che i rossoblu non vincono da due stagioni. La marcia di avvicinamento si sta per concludere. Domani sarà derby a Genova.