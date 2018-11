© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da VoceGiallorossa.it, il presidente AIC Damiano Tommasi ha parlato delle seconde squadre dal suo punto di vista: "Da dirigente federale, dico che ora sta a noi creare il contorno e la situazione ideale per far competere queste squadre all’interno dell’attuale Lega Pro. Bisogna trovare il format e l’equilibrio giusto per inserirle, senza togliere spazio a squadre minori che ambiscono ad arrivare ai piani alti del professionismo. Sappiamo, purtroppo, che spesso gli spazi si liberano viste le difficoltà economiche e organizzative di tante squadre nelle divisioni inferiori”.